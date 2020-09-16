***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
16.09.2020 17:24
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875304
BIST
17:421.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:427,5003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:428,8734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:42473,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,49
|Açılış
|: 473,28
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ETYAT
|2,31
|54.310.117
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.065.848
|% 10,00
|
|KARTN
|738,40
|136.508.890
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.783.939
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|26.969.203
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.512.143
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|86.040.932
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|KRDMD
|3,17
|884.556.874
|% 1,93
|
|SASA
|17,09
|732.901.202
|% 5,04
|
|PETKM
|4,36
|655.279.252
|% -0,91
|
|SISE
|6,39
|481.835.706
|% 0,63
|
|AVOD
|4,04
|389.912.188
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|884.556.874
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,08
|243.626.605
|% 2,86
|
|PETKM
|4,36
|655.279.252
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,80
|232.645.686
|% -0,55
|
|ADESE
|2,16
|234.380.412
|% 1,89
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4961
|7,5000
|% 0,13
|
|Euro
|8,8654
|8,8718
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,7080
|9,7567
|% 0,83
|
|Frank
|8,2243
|8,2738
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9949
|2,0049
|% 0,17
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,77
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|41,32
|41,32
|0,79
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:54ULUUN
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 860, 393 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 059.00 milyon TL de
-
17:52SANFM
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 575, 584 adet işlem
-
17:51NUGYO
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 618 adet işlem
-
17:50KRDMA
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 265, 316 adet işlem