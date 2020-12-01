***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.12.2020 16:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890763
BIST
16:391.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 29,74
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.313
En Düşük
1.288
16:397,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0352
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:399,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0896
|Açılış
|: 9,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:39458,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 11,10
|Açılış
|: 458,12
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:39
|JANTS
|244,20
|112.225.315
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,30
|58.254.162
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.565.883
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.168.260
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.851.359
|% 10,00
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,11
|3.960.966.914
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,85
|1.815.819.733
|% -1,02
|
|THYAO
|11,75
|854.269.242
|% 3,07
|
|PETKM
|4,26
|804.234.547
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,17
|793.635.194
|% 0,46
|
|GARAN
|9,11
|3.960.966.914
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,85
|1.815.819.733
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,17
|793.635.194
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|775.062.890
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|492.634.835
|% 7,34
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8551
|7,8608
|% 0,45
|
|Euro
|9,4186
|9,4254
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,4609
|10,5133
|% 0,58
|
|Frank
|8,6641
|8,7163
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,56
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,67
|47,67
|-0,21
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:52TSGYO
Yüzde 9.02 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 872, 864 adet işlem
-
16:51BEYAZ
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 365 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 4 artarak (% 2.02 ) 1, 181
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, EUKYO, KLMSN, ETYAT, TKNSA, KONYA, SELEC, KSTUR, CMBTN, UZERB
-
16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, MARKA, KENT, BASCM