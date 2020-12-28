***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
28.12.2020 11:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895099
BIST
12:151.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,29
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:157,4847
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1016
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4819
12:159,1659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0761
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1594
12:15453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,86
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,46
BIST En Aktif Hisseler12:15
|INTEM
|30,80
|4.505.824
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.049.601
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|258.037.326
|% -9,99
|
|BRSAN
|27,70
|440.128.869
|% -8,58
|
|SANKO
|9,51
|7.263.041
|% -7,13
|
|INVEO
|44,36
|33.530.507
|% -5,86
|
|BRKSN
|9,09
|3.866.318
|% -5,41
|
|GUBRF
|66,05
|1.055.085.530
|% 3,20
|
|SISE
|7,31
|852.345.008
|% 1,67
|
|BRSAN
|27,70
|440.128.869
|% -8,58
|
|KOZAL
|93,75
|349.990.369
|% -1,00
|
|TUPRS
|108,40
|305.839.342
|% 2,26
|
|SISE
|7,31
|852.345.008
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,55
|174.348.181
|% 2,65
|
|ODAS
|3,94
|284.125.385
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,17
|144.081.056
|% 1,40
|
|TSKB
|1,84
|103.974.952
|% 0,55
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4817
|7,4847
|% -1,34
|
|Euro
|9,1561
|9,1659
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,1215
|10,1722
|% -1,24
|
|Frank
|8,3866
|8,4371
|% -1,12
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -1,28
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|2,74
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-25,01
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-12,10
|
|Çeyrek
|726
|742
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,33
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
|B. Petrol
|51,67
|51,67
|0,33
|
Seans Raporu
12:15
daha fazla
-
12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, KOZAA
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12:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, ARCLK, TUPRS
-
12:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 1 artarak (% 0.87 ) 1, 293
-
12:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FMIZP, YAPRK, ARZUM, BASCM, PAMEL, UMPAS, VESBE, DMSAS, SAYAS, TKURU
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12:24
EUYO, PAMEL, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında