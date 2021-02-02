***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
02.02.2021 16:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906982
BIST
16:451.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 17,91
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:457,1705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:458,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:45422,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -7,03
|Açılış
|: 422,95
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:45
|GOLTS
|59,40
|87.361.350
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|25.916.140
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.085.292
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.181.009
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.969.093
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.068.128
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|50.392.703
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,24
|2.228.418.713
|% 8,72
|
|KOZAL
|122,10
|1.275.778.453
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,46
|1.075.778.781
|% 0,82
|
|SISE
|7,55
|1.047.875.254
|% 2,17
|
|GARAN
|9,56
|1.012.379.010
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,24
|2.228.418.713
|% 8,72
|
|EKGYO
|2,46
|1.075.778.781
|% 0,82
|
|TSKB
|1,85
|424.583.975
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|736.805.522
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,47
|232.714.384
|% 0,68
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1660
|7,1705
|% -0,22
|
|Euro
|8,6368
|8,6422
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,7756
|9,8246
|% -0,21
|
|Frank
|7,9657
|8,0137
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9089
|1,9184
|% -0,15
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-26,89
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.809
|2.880
|-27,95
|
|Yarım
|1.358
|1.393
|-13,52
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-1,46
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
|