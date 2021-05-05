***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.05.2021 14:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934632
BIST
15:301.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:308,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:3010,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0112
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:30475,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 475,90
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:30
|MTRKS
|42,24
|111.812.528
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.884.980
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|TSPOR
|2,28
|113.406.411
|% 9,09
|
|RHEAG
|2,44
|1.952.008
|% 8,93
|
|VAKFN
|19,17
|44.320.101
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.361.308
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.502.599
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,84
|628.668.256
|% -0,58
|
|EREGL
|19,23
|610.517.255
|% -2,14
|
|KOZAL
|117,00
|604.935.473
|% 1,74
|
|THYAO
|12,62
|531.246.305
|% 0,00
|
|GARAN
|7,24
|530.983.904
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,82
|186.251.448
|% 0,65
|
|PETKM
|6,84
|628.668.256
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,08
|155.216.157
|% -0,48
|
|GARAN
|7,24
|530.983.904
|% -0,41
|
|DOHOL
|2,98
|177.556.697
|% -0,33
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3468
|% 0,27
|
|Euro
|10,0144
|10,0220
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5621
|11,6201
|% 0,34
|
|Frank
|9,0936
|9,1484
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2180
|2,2291
|% 0,25
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,37
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,74
|69,74
|0,86
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:41IZTAR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 840 adet işlem
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15:40XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 10, 655.00 milyon TL de
-
15:40KARTN
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 59.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 791 adet işlem
-
15:39MEPET
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 192, 771 adet işlem
-
15:38MRGYO
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 893, 406 adet işlem