***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.06.2021 15:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939329
BIST
17:031.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:038,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:0310,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0450
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4000
En Düşük
10,3500
17:03521,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,49
|Açılış
|: 521,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ESEN
|31,68
|144.452.392
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.031.910
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|35.496.320
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.359.481
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.340.634
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.777.395
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,13
|1.266.633.334
|% 1,75
|
|THYAO
|13,36
|844.938.502
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|602.391.960
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,98
|540.376.434
|% 1,53
|
|EREGL
|19,48
|391.923.787
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,22
|602.391.960
|% 3,26
|
|GARAN
|8,13
|1.266.633.334
|% 1,75
|
|ODAS
|2,08
|241.340.634
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.388.825
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|170.476.611
|% -0,51
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5201
|8,5215
|% 0,35
|
|Euro
|10,3750
|10,3850
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0425
|12,1029
|% 0,07
|
|Frank
|9,4553
|9,5122
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2638
|2,2752
|% 0,28
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,75
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|4,00
|
|Tam
|3.428
|3.516
|4,24
|
|Yarım
|1.657
|1.701
|2,05
|
|Çeyrek
|831
|850
|1,03
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,21
|71,21
|1,90
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:11EUKYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 091 adet işlem
-
17:10MTRKS
Yüzde 9.74 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, EKGYO, BIMAS
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.77 ) 1, 250
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, NATEN, BEYAZ, DERIM, CELHA, VAKKO, MZHLD, EUKYO, ESEN, METUR