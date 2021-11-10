***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
10.11.2021 14:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976813
BIST
14:421.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
14:429,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
14:4211,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0561
|Açılış
|: 11,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
14:42576,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,27
|Açılış
|: 576,49
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler14:42
|SOKM
|12,77
|304.027.457
|% 9,99
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,69
|3.831.001
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.353.108
|% 9,82
|
|BAGFS
|23,02
|16.926.037
|% 9,41
|
|KLMSN
|10,07
|25.621.082
|% -8,04
|
|SARKY
|16,93
|41.088.733
|% -7,23
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|33,16
|7.171.521
|% -5,80
|
|EMKEL
|2,76
|23.650.489
|% -5,80
|
|GARAN
|10,70
|2.167.291.794
|% 1,13
|
|PETKM
|7,14
|1.753.143.054
|% -1,65
|
|THYAO
|18,10
|1.140.962.779
|% -0,33
|
|TSPOR
|6,39
|1.101.534.120
|% 3,40
|
|SISE
|9,30
|809.037.939
|% 0,11
|
|PETKM
|7,14
|1.753.143.054
|% -1,65
|
|GARAN
|10,70
|2.167.291.794
|% 1,13
|
|TSPOR
|6,39
|1.101.534.120
|% 3,40
|
|YKBNK
|3,12
|537.200.653
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,11
|362.265.528
|% -0,47
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8228
|9,8260
|% 0,96
|
|Euro
|11,3436
|11,3499
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,2300
|13,2964
|% 0,59
|
|Frank
|10,7044
|10,7689
|% 0,64
|
|Riyal
|2,6112
|2,6243
|% 1,00
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,49
|
|Altın Gr.
|576
|576
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.804
|3.861
|21,00
|
|Tam
|3.787
|3.882
|27,70
|
|Yarım
|1.830
|1.878
|13,41
|
|Çeyrek
|918
|939
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|-0,11
|