***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
19.01.2022 16:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995174
BIST
16:332.018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 37,78
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.023
En Düşük
1.959
16:3313,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0283
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
16:3315,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0667
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
16:33794,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,35
|Açılış
|: 794,81
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler16:31
|HLGYO
|2,75
|141.353.068
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|BASCM
|4,87
|602.127
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,46
|2.854.433
|% 9,92
|
|SANEL
|7,89
|41.413.745
|% 9,58
|
|PKENT
|296,20
|3.970.210
|% -10,00
|
|CRDFA
|2,70
|37.896.335
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.013.893
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.454.812
|% -9,87
|
|THYAO
|27,34
|3.450.258.157
|% 1,71
|
|KRDMD
|11,99
|2.764.771.920
|% 1,18
|
|GARAN
|11,90
|2.288.217.777
|% 3,30
|
|SISE
|14,06
|2.180.837.546
|% -0,85
|
|YKBNK
|4,06
|2.145.830.667
|% 6,56
|
|YKBNK
|4,06
|2.145.830.667
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,45
|959.869.494
|% 2,94
|
|KRDMD
|11,99
|2.764.771.920
|% 1,18
|
|PETKM
|8,94
|1.832.698.386
|% 2,29
|
|GARAN
|11,90
|2.288.217.777
|% 3,30
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5416
|13,5606
|% 0,23
|
|Euro
|15,3673
|15,3840
|% 0,44
|
|Sterlin
|18,4430
|18,5355
|% 0,58
|
|Frank
|14,7671
|14,8561
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6048
|3,6228
|% 0,22
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|9,60
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,97
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|2,00
|
|Tam
|5.258
|5.392
|12,63
|
|Yarım
|2.541
|2.608
|6,11
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|0,15
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|0,46
|