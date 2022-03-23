***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
23.03.2022 14:46
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012345
BIST
16:322.178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -10,33
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:3214,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0298
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8521
En Düşük
14,7784
16:3216,2988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0603
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
16:32922,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,49
|Açılış
|: 922,61
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ENSRI
|16,94
|36.752.579
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.235.961
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.638.532
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.724.476
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,15
|88.275.353
|% 9,79
|
|PKENT
|258,20
|65.741.643
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.155.198.266
|% -9,89
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|AYCES
|67,65
|7.810.119
|% -6,63
|
|MMCAS
|2,36
|119.752
|% -5,22
|
|GARAN
|12,12
|3.077.553.383
|% 1,59
|
|THYAO
|28,34
|1.873.116.754
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,21
|1.324.646.102
|% -0,33
|
|DOHOL
|3,28
|1.155.198.266
|% -9,89
|
|HEKTS
|18,23
|1.141.973.381
|% 5,19
|
|DOHOL
|3,28
|1.155.198.266
|% -9,89
|
|GARAN
|12,12
|3.077.553.383
|% 1,59
|
|ODAS
|1,61
|269.294.442
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,35
|378.370.641
|% 0,43
|
|YKBNK
|4,04
|630.132.905
|% -1,46
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8466
|14,8521
|% 0,20
|
|Euro
|16,2871
|16,2988
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,5150
|19,6129
|% -0,47
|
|Frank
|15,8113
|15,9066
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9454
|3,9652
|% 0,11
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|10,07
|
|Altın Gr.
|922
|922
|5,58
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.207
|44,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|55,42
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|26,81
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|13,40
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,11
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,52
|