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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

19.04.2022 15:22
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021896


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 17,18 322.174.179 % 9,99  
DAGHL 19,29 10.243.692 % 9,98  
BOSSA 45,50 53.656.894 % 9,96  
ARMDA 105,00 4.622.044 % 9,95  
AYEN 15,86 24.445.404 % 9,91  
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Dolar 14,6631 14,6676 % 0,21  
Euro 15,8267 15,8415 % 0,30  
Sterlin 18,9987 19,0940 % 0,05  
Frank 15,3915 15,4843 % -0,26  
Riyal 3,9001 3,9197 % 0,39  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 -25,70  
Altın Gr. 922 923 -8,86  
Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 -0,73  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,26  
B. Petrol 109 109 -4,54  
Seans Raporu 18:05
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