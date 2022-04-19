***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
19.04.2022 15:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021896
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0321
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05921,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,25
|Açılış
|: 921,12
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|322.174.179
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.243.692
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.656.894
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.622.044
|% 9,95
|
|AYEN
|15,86
|24.445.404
|% 9,91
|
|ISGYO
|11,07
|55.023.231
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.333.429
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.581.897
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.153.208
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.369.031
|% -9,88
|
|THYAO
|38,68
|4.684.023.682
|% 2,76
|
|GARAN
|14,20
|3.541.412.112
|% -1,53
|
|KRDMD
|16,38
|2.793.006.985
|% 1,49
|
|YKBNK
|5,22
|2.551.976.873
|% -0,38
|
|SISE
|17,94
|2.164.310.706
|% -0,72
|
|ODAS
|2,53
|1.429.141.737
|% 6,30
|
|TSKB
|2,01
|984.641.547
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,22
|2.551.976.873
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.095.720.576
|% 0,00
|
|HALKB
|5,99
|1.513.690.257
|% 1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6631
|14,6676
|% 0,21
|
|Euro
|15,8267
|15,8415
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9987
|19,0940
|% 0,05
|
|Frank
|15,3915
|15,4843
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9001
|3,9197
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,70
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,54
|