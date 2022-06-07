***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
07.06.2022 13:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035255
BIST
14:142.638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -10,34
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:1416,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1861
|Açılış
|: 16,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7609
En Düşük
16,5644
14:1417,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2240
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:14996,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,77
|Açılış
|: 996,73
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:14
|MARTI
|1,36
|35.313.631
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|22.969.640
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.461.736
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,20
|32.077.159
|% 8,74
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|TOASO
|73,90
|1.206.601.375
|% -6,16
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,93
|39.687.490
|% -4,28
|
|HEKTS
|33,76
|934.609.594
|% -3,43
|
|PINSU
|5,16
|35.391.253
|% -3,19
|
|THYAO
|47,98
|2.418.001.039
|% 0,25
|
|SASA
|44,38
|1.812.462.089
|% 0,23
|
|SAHOL
|21,20
|1.260.630.314
|% 1,24
|
|TOASO
|73,90
|1.206.601.375
|% -6,16
|
|KARSN
|7,34
|1.181.658.013
|% 1,24
|
|ODAS
|3,06
|694.877.308
|% 2,00
|
|KARSN
|7,34
|1.181.658.013
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,87
|413.454.879
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,90
|653.277.887
|% -1,61
|
|TSKB
|2,40
|307.621.559
|% 3,00
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7562
|16,7595
|% 1,12
|
|Euro
|17,9218
|17,9655
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,8598
|20,9644
|% 0,83
|
|Frank
|17,0835
|17,1864
|% 0,55
|
|Riyal
|4,4522
|4,4745
|% 1,14
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|8,81
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,71
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.739
|78,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,14
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,60
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:28TOASO
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 325, 841 adet işlem
-
14:27HEKTS
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 811, 336 adet işlem
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 7 kaybederek (% -0.64 ) 2, 924
-
14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KARSN, TRKCM
-
14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, TOASO