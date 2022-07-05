***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2022 15:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041649
BIST
17:052.369
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,36
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:0516,9923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1661
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:0517,4336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1032
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4193
17:05972,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,70
|Açılış
|: 972,08
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:05
|GEREL
|4,62
|48.871.312
|% 10,00
|
|CANTE
|43,58
|45.407.654
|% 8,95
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|OYAYO
|10,20
|14.207.287
|% 7,26
|
|GZNMI
|44,80
|31.106.703
|% 6,46
|
|ULUSE
|207,00
|13.921.698
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|DOKTA
|30,40
|3.180.735
|% -6,46
|
|OYYAT
|23,50
|5.364.165
|% -6,30
|
|THYAO
|46,68
|3.690.408.114
|% -2,10
|
|EREGL
|25,82
|1.481.409.787
|% -0,54
|
|SISE
|20,96
|1.439.936.470
|% -1,13
|
|HEKTS
|30,54
|1.336.284.554
|% 6,04
|
|SASA
|39,70
|1.230.349.816
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,80
|1.094.261.365
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,20
|845.374.478
|% -1,87
|
|ODAS
|2,78
|477.411.096
|% 1,83
|
|TSKB
|1,95
|203.330.748
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,39
|395.161.852
|% -0,23
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9811
|16,9923
|% 0,99
|
|Euro
|17,4160
|17,4336
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,2631
|20,3647
|% -0,11
|
|Frank
|17,4898
|17,5952
|% 0,41
|
|Riyal
|4,5140
|4,5366
|% 1,07
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-32,92
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|15,00
|
|Tam
|6.513
|6.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.188
|3.228
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.614
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,20
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,45
|