***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
03.08.2022 14:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051442
BIST
15:212.676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 28,72
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:2117,9693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:2118,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:211.020,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.020,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:19
|YEOTK
|21,92
|128.124.511
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.078.134
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|KRPLS
|7,51
|222.888.578
|% 9,96
|
|TURGG
|242,20
|23.634.796
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|9.012.049
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|ISGYO
|18,63
|262.527.500
|% -9,65
|
|KZBGY
|52,25
|103.048.925
|% -9,05
|
|THYAO
|54,20
|4.941.495.531
|% 3,53
|
|SISE
|23,36
|2.327.963.597
|% 2,19
|
|SASA
|48,84
|1.036.955.382
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,92
|800.154.240
|% 2,29
|
|ASELS
|23,16
|764.446.642
|% 1,94
|
|TSKB
|2,79
|661.481.874
|% 6,90
|
|ODAS
|4,17
|681.038.370
|% 4,25
|
|YKBNK
|4,92
|800.154.240
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,11
|413.957.874
|% 0,97
|
|AKFGY
|2,78
|344.176.687
|% 9,45
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9620
|17,9687
|% 0,13
|
|Euro
|18,3064
|18,3191
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,8233
|21,9327
|% 0,35
|
|Frank
|18,6528
|18,7652
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,08
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|8,87
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,50
|
|Cumhuriyet
|6.800
|6.902
|-39,00
|
|Tam
|6.829
|6.879
|23,00
|
|Yarım
|3.328
|3.363
|11,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.681
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,12
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34MIATK
Yüzde 5.36 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 509 adet işlem
-
15:33DGATE
Yüzde 4.38 oranında artışla 11.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 539 adet işlem
-
15:32AGHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 79.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 956, 469 adet işlem
-
15:31SKBNK
Yüzde 5.39 oranında artışla 1.76 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 724, 130 adet işlem
-
15:30GENIL
Yüzde 5.14 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 496, 019 adet işlem