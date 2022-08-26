***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
26.08.2022 15:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058560
BIST
15:183.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 25,11
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:1818,1892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:1818,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0952
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2327
En Düşük
18,0904
15:181.021,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,18
|Açılış
|: 1.021,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:16
|VAKBN
|6,05
|205.255.119
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.179.587.165
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.221.053
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.566.578
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.872.373
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|11.199.336
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|ISCTR
|7,91
|4.384.850.103
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,05
|4.325.785.044
|% 0,58
|
|YKBNK
|6,75
|3.864.004.480
|% 2,90
|
|GARAN
|25,96
|3.578.641.988
|% 0,78
|
|ASELS
|27,30
|3.529.132.388
|% 4,20
|
|EKGYO
|4,01
|2.826.224.845
|% 4,43
|
|YKBNK
|6,75
|3.864.004.480
|% 2,90
|
|ISCTR
|7,91
|4.384.850.103
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,05
|4.325.785.044
|% 0,58
|
|ZOREN
|3,00
|792.210.418
|% 4,90
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1703
|18,1816
|% 0,10
|
|Euro
|18,2090
|18,2282
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,4400
|21,5475
|% 0,01
|
|Frank
|18,7851
|18,8982
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8251
|4,8493
|% 0,08
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.890
|-33,00
|
|Tam
|6.825
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,41
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:30DYOBY
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 130, 094 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 5.70 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 838, 695 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 5.70 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 838, 695 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, ARCLK
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 41 artarak (% 0.77 ) 2, 809