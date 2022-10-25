***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2022 14:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073927
BIST
13:544.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 24,83
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:5418,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:5418,3504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:54981,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,66
|Açılış
|: 981,67
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:54
|TSPOR
|4,95
|276.975.713
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.881.836
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.882.334
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.435.068
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|445.288.799
|% 9,99
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|228.321.034
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|90.767.129
|% -9,98
|
|PENTA
|63,80
|62.823.325
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|216.160.060
|% -9,89
|
|THYAO
|101,60
|3.390.234.257
|% 2,11
|
|SISE
|33,28
|1.917.797.978
|% 2,53
|
|SASA
|105,80
|1.855.233.328
|% 5,80
|
|AKBNK
|15,76
|1.609.431.261
|% 1,94
|
|YKBNK
|9,62
|1.556.065.235
|% 2,67
|
|TSKB
|3,13
|913.762.288
|% 7,93
|
|SKBNK
|2,15
|619.169.057
|% 8,59
|
|EKGYO
|4,67
|1.251.765.399
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,62
|1.556.065.235
|% 2,67
|
|ISCTR
|9,99
|1.458.420.430
|% 3,42
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5974
|18,6208
|% 0,20
|
|Euro
|18,3384
|18,3504
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,0305
|21,1359
|% 0,55
|
|Frank
|18,4843
|18,5957
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,04
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-8,03
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,90
|
|Cumhuriyet
|6.597
|6.697
|-41,00
|
|Tam
|6.627
|6.709
|-60,00
|
|Yarım
|3.229
|3.277
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,90
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,19
|90,19
|-1,02
|