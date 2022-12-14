***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
14.12.2022 12:50
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087048
BIST
17:065.203
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -53,68
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:0618,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:0619,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:061.083,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.083,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:06
|PLTUR
|10,01
|478.468
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|294.814.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.370.613
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|YESIL
|4,44
|37.650.143
|% -7,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|DGNMO
|9,21
|95.654.754
|% -6,21
|
|KRDMD
|18,89
|14.509.648.807
|% 0,37
|
|ASELS
|58,05
|7.667.839.977
|% -2,19
|
|THYAO
|141,80
|7.236.295.914
|% -1,53
|
|AKBNK
|17,87
|5.624.820.592
|% 2,35
|
|VAKBN
|11,18
|5.433.354.582
|% 5,97
|
|KRDMD
|18,89
|14.509.648.807
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,14
|4.896.526.289
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,81
|1.649.753.429
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,18
|5.433.354.582
|% 5,97
|
|YKBNK
|11,69
|4.766.856.157
|% 1,21
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6448
|% 0,01
|
|Euro
|19,8336
|19,8461
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,9855
|23,1008
|% 0,05
|
|Frank
|20,0343
|20,1550
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,88
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.286
|7.333
|-11,00
|
|Yarım
|3.528
|3.585
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|0,03
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|0,76
|
Seans Raporu
17:06
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17:19GLCVY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 470 adet işlem
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 61 kaybederek (% -0.97 ) 4, 553
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