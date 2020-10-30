***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
30.10.2020 15:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 300.000.000 TL itibari değerli 30.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 26.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884955
BIST
16:291.104
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -22,72
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:298,3593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:299,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0942
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:29507,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 10,47
|Açılış
|: 507,85
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.184.192.157
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|865.006.181
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,84
|715.590.003
|% -7,07
|
|PETKM
|4,16
|691.874.764
|% 3,23
|
|SISE
|6,17
|600.478.783
|% -2,22
|
|TSKB
|2,09
|5.184.192.157
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|715.590.003
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,62
|360.855.231
|% -8,47
|
|PETKM
|4,16
|691.874.764
|% 3,23
|
|IHLAS
|1,04
|169.448.684
|% -5,45
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3512
|8,3593
|% 0,86
|
|Euro
|9,7591
|9,7751
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,8188
|10,8730
|% 1,35
|
|Frank
|9,1038
|9,1586
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2240
|2,2352
|% 1,03
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|20,22
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,73
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|58,63
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|28,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,20
|
|B. Petrol
|37,95
|37,95
|-0,31
|
Seans Raporu
16:29
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16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, OYAKC, EREGL
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16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 29 kaybederek (% -2.00 ) 995
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KERVN, BALAT, KARTN, COSMO, CMENT, MMCAS, YESIL, BRKO, BURVA
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16:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ATSYH, ITTFH, POLTK, ALMAD, ROYAL, AVHOL, TSKB, UZERB
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16:43
ISBIR, KONTR, ARTI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında