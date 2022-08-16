***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
16.08.2022 16:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 250.000.000 TL itibari değerli 25.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 15.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055919
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
18:0518,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.025,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,78
|Açılış
|: 1.025,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9345
|17,9481
|% -0,06
|
|Euro
|18,2569
|18,2645
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,6704
|21,7790
|% 0,38
|
|Frank
|18,8179
|18,9312
|% -0,46
|
|Riyal
|4,7696
|4,7936
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.884
|6.951
|-5,00
|
|Yarım
|3.355
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.699
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|-2,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL