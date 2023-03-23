***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
23.03.2023 12:38
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1.000.000.000 TL itibari değerli 100.000.000.000 adet Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası için Kurul Kayıt Başvurusu yapılması kararı çerçevesinde 21.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ekinde sunulan taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127301
BIST
14:025.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,60
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0219,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0220,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0660
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:021.210,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.210,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:02
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.696.918
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.185.254
|% -9,87
|
|PKENT
|126,30
|156.275.557
|% -8,61
|
|GEREL
|13,17
|123.353.947
|% -8,48
|
|EMKEL
|11,81
|48.352.898
|% -7,45
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ASTOR
|59,30
|3.622.225.579
|% -1,98
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|GOKNR
|22,84
|1.486.623.310
|% -3,63
|
|EKGYO
|6,96
|1.183.201.787
|% 3,57
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ISCTR
|13,74
|1.144.859.547
|% 0,29
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0380
|19,0423
|% 0,02
|
|Euro
|20,7252
|20,7402
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3392
|23,4562
|% 0,22
|
|Frank
|20,6871
|20,8117
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0542
|5,0796
|% -0,00
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
|
|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,64
|