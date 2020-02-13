***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
13.02.2020 09:36
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818724
BIST
11:53120.163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 113,79
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:536,0484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:536,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:53306,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,44
|Açılış
|: 306,10
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.131.891
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.502.144
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,47
|38.734.629
|% 11,19
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,75
|503.736
|% -5,70
|
|SAYAS
|3,67
|3.217.321
|% -5,41
|
|RYGYO
|10,11
|26.511.352
|% -4,80
|
|ASELS
|28,54
|864.892.724
|% 1,93
|
|THYAO
|14,84
|451.494.809
|% 0,13
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|TTKOM
|8,40
|286.440.879
|% 1,94
|
|TUPRS
|112,80
|263.005.923
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,90
|63.402.683
|% 2,27
|
|TSPOR
|4,34
|288.844.946
|% 9,87
|
|KRSTL
|2,29
|125.806.236
|% 3,62
|
|PETKM
|4,08
|198.121.416
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,34
|61.581.574
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8147
|7,8539
|% 0,04
|
|Frank
|6,1648
|6,2020
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6068
|1,6149
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,95
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|-0,36
|