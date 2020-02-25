***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar"07.01.2020 tarihinde 10.3 Tertip kapsamında ihraç edilen EGIGH.V varantının işleme koyma fiyatı Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda (SPAN) 1,60 yerine sehven 1,50 olarak yazılmış olup 6 Ocak 2020 saat 16:03'te yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu duyurusu hatalı işleme koyma fiyatı ile gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul , Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluş nezdinde 1,60 işleme koyma fiyatı ile gerçekleştirilen ilgili varant ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun güncellenmiş 65. Sayfası ek'te bulunmaktadır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821382BIST