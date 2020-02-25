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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

25.02.2020 09:49
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
"07.01.2020 tarihinde 10.3 Tertip kapsamında ihraç edilen EGIGH.V varantının işleme koyma fiyatı Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda (SPAN) 1,60 yerine sehven 1,50 olarak yazılmış olup  6 Ocak 2020  saat 16:03'te yapılan  Kamuyu Aydınlatma Platformu duyurusu hatalı işleme koyma fiyatı ile gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul , Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluş nezdinde 1,60 işleme koyma fiyatı ile gerçekleştirilen ilgili varant ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun güncellenmiş 65. Sayfası ek'te bulunmaktadır."




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821382


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ALCAR 65,10 20.744.112 % 17,72  
BURCE 7,07 3.734.081 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.097.213 % 14,80  
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Sterlin 7,9326 7,9724 % 0,67  
Frank 6,2476 6,2853 % 0,40  
Riyal 1,6296 1,6378 % 0,28  
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Altın Ons 1.649 1.650 -10,19  
Altın Gr. 326 326 -0,20  
Cumhuriyet 2.166 2.198 -37,00  
Tam 2.153 2.207 -46,58  
Yarım 1.041 1.067 -22,54  
Çeyrek 522 534 -11,26  
Gümüş.Ons 18,33 18,37 -0,29  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 -0,04  
B. Petrol 55,49 55,49 -0,28  
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