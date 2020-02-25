***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
25.02.2020 09:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"07.01.2020 tarihinde 10.3 Tertip kapsamında ihraç edilen EGIGH.V varantının işleme koyma fiyatı Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda (SPAN) 1,60 yerine sehven 1,50 olarak yazılmış olup 6 Ocak 2020 saat 16:03'te yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu duyurusu hatalı işleme koyma fiyatı ile gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul , Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluş nezdinde 1,60 işleme koyma fiyatı ile gerçekleştirilen ilgili varant ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun güncellenmiş 65. Sayfası ek'te bulunmaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821382
BIST
17:26115.133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 343,92
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:266,1258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:266,6432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:26324,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,53
|Açılış
|: 324,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|228.104.827
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|41.262.538
|% 19,91
|
|ALCAR
|65,10
|20.744.112
|% 17,72
|
|BURCE
|7,07
|3.734.081
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.213
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,30
|4.890.384
|% -6,81
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,65
|9.218.821
|% -6,40
|
|THYAO
|13,67
|3.058.493.819
|% -1,37
|
|ASELS
|29,26
|1.311.688.034
|% 2,24
|
|KRDMD
|2,84
|624.666.614
|% 0,35
|
|KARSN
|2,05
|599.701.471
|% 10,22
|
|ODAS
|2,21
|421.265.116
|% 1,38
|
|KARSN
|2,05
|599.701.471
|% 10,22
|
|THYAO
|13,67
|3.058.493.819
|% -1,37
|
|KRDMD
|2,84
|624.666.614
|% 0,35
|
|IHLGM
|1,31
|246.755.675
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|421.265.116
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9326
|7,9724
|% 0,67
|
|Frank
|6,2476
|6,2853
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-10,19
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-46,58
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|-22,54
|
|Çeyrek
|522
|534
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|-0,28
|