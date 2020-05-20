***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
20.05.2020 12:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845888
BIST
12:52102.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 712,56
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
12:526,7978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0263
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
12:527,4410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4446
En Düşük
7,3878
12:52382,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,09
|Açılış
|: 382,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|6,60
|5.025.609
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|17.360.635
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.229.286
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|746.274
|% 9,99
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|65.910.785
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|13,11
|489.068.896
|% 2,58
|
|GARAN
|7,73
|359.796.189
|% -0,26
|
|PGSUS
|53,60
|261.614.700
|% -2,63
|
|THYAO
|10,88
|249.002.944
|% 0,74
|
|BIMAS
|62,30
|242.917.291
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,35
|179.177.546
|% 3,05
|
|ODAS
|1,87
|108.837.624
|% 1,08
|
|AFYON
|2,88
|164.020.494
|% 3,23
|
|ISGYO
|1,68
|94.733.196
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,48
|136.292.228
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3017
|8,3434
|% 0,36
|
|Frank
|6,9996
|7,0417
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|4,70
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.507
|10,00
|
|Tam
|2.532
|2.572
|10,30
|
|Yarım
|1.236
|1.257
|5,00
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|0,40
|