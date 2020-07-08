***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
08.07.2020 17:37
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857293
BIST
17:32118.853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -486,26
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.723
17:326,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:327,7889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0519
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:32400,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 4,65
|Açılış
|: 400,62
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.707.354
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|24.248.140
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.166.185
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,43
|20.439.109
|% -8,86
|
|MARTI
|1,38
|31.453.348
|% -8,00
|
|MRGYO
|2,60
|28.571.390
|% -6,47
|
|EKGYO
|2,27
|2.246.034.446
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.709.479.491
|% 2,51
|
|SISE
|6,45
|1.561.715.997
|% -0,62
|
|GARAN
|8,15
|1.362.057.754
|% -2,04
|
|PETKM
|4,34
|1.243.534.385
|% -1,81
|
|EKGYO
|2,27
|2.246.034.446
|% 1,34
|
|KRDMD
|3,27
|1.709.479.491
|% 2,51
|
|PETKM
|4,34
|1.243.534.385
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,88
|470.710.780
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.561.715.997
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6189
|8,6621
|% 0,47
|
|Frank
|7,2888
|7,3327
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,28
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|28,40
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,20
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,30
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,71
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|0,09
|
|B. Petrol
|43,13
|43,13
|0,05
|
Seans Raporu
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17:45OZGYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 797, 334 adet işlem
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17:44EUKYO
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 515, 294 adet işlem
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17:43AYEN
Yüzde -9.15 oranında düşüşle 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 552, 739 adet işlem
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PGSUS, TAVHL
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, KRDMD, KOZAL