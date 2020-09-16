***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
16.09.2020 17:24
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875305
BIST
17:431.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:437,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:438,8780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:43473,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,49
|Açılış
|: 473,28
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KARTN
|738,40
|136.527.350
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.310.228
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.065.848
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.783.939
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.019.736
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.524.680
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|87.335.633
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|KRDMD
|3,18
|884.621.631
|% 2,25
|
|SASA
|17,09
|734.508.464
|% 5,04
|
|PETKM
|4,35
|655.338.157
|% -1,14
|
|SISE
|6,38
|481.935.761
|% 0,47
|
|AVOD
|4,04
|390.019.580
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,18
|884.621.631
|% 2,25
|
|IHLAS
|1,09
|243.824.722
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|655.338.157
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|232.731.330
|% -1,10
|
|ADESE
|2,16
|234.469.452
|% 1,89
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4977
|7,5004
|% 0,14
|
|Euro
|8,8667
|8,8707
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7183
|9,7670
|% 0,94
|
|Frank
|8,2280
|8,2776
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9949
|2,0049
|% 0,17
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|9,68
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|0,96
|
Seans Raporu
17:41
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17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem
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17:54ULUUN
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 860, 393 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 1, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 10, 059.00 milyon TL de
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17:52SANFM
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 575, 584 adet işlem
-
17:51NUGYO
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 618 adet işlem