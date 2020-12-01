***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.12.2020 16:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890762
BIST
16:451.313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 29,47
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:457,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:459,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0915
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:45457,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 10,53
|Açılış
|: 457,55
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:45
|JANTS
|244,20
|112.291.982
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.864.295
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.178.920
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.567.546
|% 10,00
|
|KARTN
|2.834,20
|59.624.808
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,13
|3.999.121.088
|% 4,34
|
|KRDMD
|4,88
|1.878.725.846
|% -0,41
|
|THYAO
|11,90
|997.565.655
|% 4,39
|
|PETKM
|4,26
|823.023.522
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,17
|805.264.331
|% 0,46
|
|GARAN
|9,13
|3.999.121.088
|% 4,34
|
|KRDMD
|4,88
|1.878.725.846
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,17
|805.264.331
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,96
|787.486.111
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,33
|509.871.290
|% 6,88
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8543
|7,8603
|% 0,44
|
|Euro
|9,4228
|9,4273
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,4642
|10,5167
|% 0,62
|
|Frank
|8,6637
|8,7159
|% 1,01
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% 0,57
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,32
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,67
|47,67
|-0,21
|