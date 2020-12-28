***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.12.2020 11:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895098
BIST
12:071.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,02
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:077,4916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0947
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4867
12:079,1671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0749
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
12:07453,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,91
|Açılış
|: 453,64
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,49
BIST En Aktif Hisseler12:07
|YAPRK
|66,55
|4.049.601
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|84.117.018
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|257.274.028
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,14
|431.051.519
|% -7,13
|
|SANKO
|9,65
|6.533.016
|% -5,76
|
|INVEO
|44,58
|33.028.353
|% -5,39
|
|DESA
|9,49
|4.107.077
|% -4,62
|
|GUBRF
|66,05
|1.030.973.654
|% 3,20
|
|SISE
|7,31
|850.170.801
|% 1,67
|
|BRSAN
|28,14
|431.051.519
|% -7,13
|
|KOZAL
|93,70
|343.863.496
|% -1,06
|
|TUPRS
|108,40
|284.216.754
|% 2,26
|
|SISE
|7,31
|850.170.801
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,54
|171.439.736
|% 1,99
|
|ODAS
|3,93
|280.277.564
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|143.815.613
|% 1,40
|
|TSKB
|1,84
|98.616.873
|% 0,55
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4852
|7,4916
|% -1,25
|
|Euro
|9,1585
|9,1671
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,1208
|10,1715
|% -1,24
|
|Frank
|8,3890
|8,4395
|% -1,09
|
|Riyal
|1,9904
|2,0004
|% -1,25
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-25,01
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-12,10
|
|Çeyrek
|726
|742
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,67
|51,67
|0,33
|