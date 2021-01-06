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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

06.01.2021 16:29



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"02.12.2020 ihraç tarihli Dayanak Varlığı BIST 30 Endeksi olan varantların "Dönüşüm Oranı" 26.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda sehven onbindebir (0,0001) olarak yazılmıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu'ndaki Dönüşüm Oranı'nın Yüzdebir (0,01) olarak güncellenmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. Ekte güncel Sermaye Piyasası Aracı Notu ile birlikte Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 59. Sayfası'nın Eski ve Yeni Hali yatırımcıların dikkatine sunulmuştur.
Bilgilerinize sunarız,"




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897386


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