***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
06.01.2021 16:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"02.12.2020 ihraç tarihli Dayanak Varlığı BIST 30 Endeksi olan varantların "Dönüşüm Oranı" 26.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda sehven onbindebir (0,0001) olarak yazılmıştır. Sermaye Piyasası Aracı Notu'ndaki Dönüşüm Oranı'nın Yüzdebir (0,01) olarak güncellenmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.01.2021 tarihinde onaylanmıştır. Ekte güncel Sermaye Piyasası Aracı Notu ile birlikte Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 59. Sayfası'nın Eski ve Yeni Hali yatırımcıların dikkatine sunulmuştur.
Bilgilerinize sunarız,"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897386
BIST
16:231.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:237,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:239,0611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0245
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:23458,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,59
|Açılış
|: 458,37
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:23
|EGGUB
|159,50
|112.785.965
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.374.063
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|517.128.842
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.132.488
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.455.638
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|49,94
|40.413.343
|% -9,20
|
|GUBRF
|64,05
|1.213.735.132
|% -8,17
|
|GARAN
|10,35
|1.821.026.750
|% 2,48
|
|ASELS
|18,66
|1.248.605.232
|% 1,69
|
|GUBRF
|64,05
|1.213.735.132
|% -8,17
|
|PETKM
|5,20
|1.125.842.507
|% -1,52
|
|TCELL
|16,94
|1.094.310.910
|% 2,67
|
|SKBNK
|1,58
|686.590.735
|% 4,64
|
|DOHOL
|3,26
|1.010.995.299
|% 5,84
|
|EKGYO
|2,35
|744.215.853
|% -1,26
|
|PETKM
|5,20
|1.125.842.507
|% -1,52
|
|YKBNK
|3,11
|646.250.021
|% 1,97
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3350
|7,3379
|% -0,66
|
|Euro
|9,0522
|9,0611
|% -0,27
|
|Sterlin
|9,9694
|10,0194
|% -0,68
|
|Frank
|8,3376
|8,3878
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9509
|1,9607
|% -0,66
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-11,99
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|-44,00
|
|Tam
|3.021
|3.101
|-42,84
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-20,73
|
|Çeyrek
|732
|750
|-10,36
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|53,77
|53,77
|0,17
|
Seans Raporu
16:23
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16:37TSPOR
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 409, 202 adet işlem
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16:36XU100
Endeks 1, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 26, 855.00 milyon TL de
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16:35KERVN
Yüzde 4.72 oranında artışla 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 555, 907 adet işlem
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16:34GRNYO
Yüzde 9.42 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 912, 910 adet işlem
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16:33BJKAS
Yüzde 8.77 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 953, 577 adet işlem