***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.05.2021 14:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934634
BIST
15:301.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:308,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:3010,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0112
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:30475,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 475,90
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:30
|MTRKS
|42,24
|111.456.529
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.884.980
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|TSPOR
|2,28
|112.165.654
|% 9,09
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|43.994.441
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.348.683
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.495.108
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,83
|628.623.840
|% -0,73
|
|KOZAL
|117,10
|603.401.246
|% 1,83
|
|EREGL
|19,24
|600.669.501
|% -2,09
|
|GARAN
|7,24
|530.378.531
|% -0,41
|
|THYAO
|12,63
|527.659.062
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,81
|186.185.364
|% 0,09
|
|PETKM
|6,83
|628.623.840
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,08
|155.142.002
|% -0,48
|
|GARAN
|7,24
|530.378.531
|% -0,41
|
|DOHOL
|2,98
|176.946.332
|% -0,33
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3468
|% 0,27
|
|Euro
|10,0144
|10,0220
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5679
|11,6259
|% 0,39
|
|Frank
|9,0937
|9,1485
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2174
|2,2286
|% 0,23
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-5,76
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,73
|69,73
|0,85
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:42MARTI
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 994 adet işlem
-
15:41IZTAR
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 17.27 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 840 adet işlem
-
15:40XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 10, 655.00 milyon TL de
-
15:40KARTN
Yüzde -3.17 oranında düşüşle 59.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 791 adet işlem
-
15:39MEPET
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 192, 771 adet işlem