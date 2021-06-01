***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.06.2021 15:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939327
BIST
17:011.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,50
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:018,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:0110,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0493
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:01521,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,14
|Açılış
|: 521,72
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ESEN
|31,68
|144.427.776
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.026.755
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|12.335.828
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|33.958.200
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.201.546
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.438.507
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,11
|1.245.545.876
|% 1,50
|
|THYAO
|13,36
|783.612.285
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|587.587.670
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,97
|534.252.075
|% 1,40
|
|EREGL
|19,46
|385.585.225
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,22
|587.587.670
|% 3,26
|
|GARAN
|8,11
|1.245.545.876
|% 1,50
|
|ODAS
|2,08
|241.201.546
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|127.997.628
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,94
|169.715.830
|% -0,51
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5144
|8,5158
|% 0,28
|
|Euro
|10,4324
|10,4365
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0345
|12,0949
|% 0,00
|
|Frank
|9,4509
|9,5078
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2642
|2,2755
|% 0,29
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-7,35
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.447
|3.499
|6,00
|
|Tam
|3.430
|3.518
|5,97
|
|Yarım
|1.658
|1.702
|2,89
|
|Çeyrek
|831
|851
|1,45
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|71,17
|71,17
|1,86
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:11EUKYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 091 adet işlem
-
17:10MTRKS
Yüzde 9.74 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, EKGYO, BIMAS
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.77 ) 1, 250
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, NATEN, BEYAZ, DERIM, CELHA, VAKKO, MZHLD, EUKYO, ESEN, METUR