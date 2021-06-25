***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
25.06.2021 15:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944148
BIST
15:421.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:428,6912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:4210,3963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:42498,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,89
|Açılış
|: 498,94
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ALKA
|16,50
|4.587.639
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|16.743.743
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.313.288
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.994.467
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|32.075.445
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.437.181
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,47
|10.057.715
|% -7,14
|
|BERA
|13,12
|140.160.349
|% -6,88
|
|THYAO
|14,41
|477.437.883
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,85
|421.067.580
|% 2,09
|
|GARAN
|8,33
|386.857.255
|% -0,12
|
|FENER
|39,12
|325.108.924
|% 0,82
|
|VAKFN
|12,04
|319.096.392
|% -5,79
|
|EKGYO
|2,10
|206.391.609
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|166.807.852
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,85
|421.067.580
|% 2,09
|
|GARAN
|8,33
|386.857.255
|% -0,12
|
|PETKM
|5,47
|247.582.453
|% 0,55
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6921
|8,6950
|% -0,16
|
|Euro
|10,3941
|10,4018
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,0390
|12,0994
|% -0,42
|
|Frank
|9,4449
|9,5018
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% -0,25
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,48
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|2,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|2,19
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|1,07
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,60
|75,60
|0,04
|