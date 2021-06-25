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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

25.06.2021 15:39



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944148


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ALKA 16,50 4.587.639 % 10,00  
CMBTN 240,30 16.743.743 % 9,98  
NIBAS 13,12 6.313.288 % 9,97  
TKURU 224,00 7.994.467 % 9,97  
DENGE 3,75 1.692.082 % 9,97  
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Dolar 8,6921 8,6950 % -0,16  
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Sterlin 12,0390 12,0994 % -0,42  
Frank 9,4449 9,5018 % -0,04  
Riyal 2,3095 2,3211 % -0,25  
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15:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 8,48  
Altın Gr. 499 499 2,32  
Cumhuriyet 3.304 3.354 2,00  
Tam 3.290 3.373 2,19  
Yarım 1.590 1.632 1,07  
Çeyrek 798 816 0,53  
Gümüş.Ons 26,18 26,20 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,33 0,06  
B. Petrol 75,60 75,60 0,04  
Seans Raporu 15:41
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