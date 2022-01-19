***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
19.01.2022 16:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995173
BIST
17:272.038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 58,63
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.044
En Düşük
1.959
17:2713,4754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0540
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4059
17:2715,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0149
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,2246
17:27792,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,91
|Açılış
|: 792,37
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:25
|EUHOL
|3,74
|34.666.502
|% 10,00
|
|HLGYO
|2,75
|167.216.557
|% 10,00
|
|SANEL
|7,92
|47.093.779
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.993.641
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.531.118
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|6.697.915
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|14.001.524
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.560.125
|% -9,87
|
|THYAO
|27,40
|4.011.443.831
|% 1,93
|
|KRDMD
|12,38
|3.519.786.820
|% 4,47
|
|GARAN
|11,95
|2.725.107.619
|% 3,73
|
|SISE
|14,28
|2.681.757.242
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,06
|2.315.732.250
|% 6,56
|
|YKBNK
|4,06
|2.315.732.250
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,47
|1.150.656.495
|% 3,78
|
|KRDMD
|12,38
|3.519.786.820
|% 4,47
|
|PETKM
|9,13
|2.187.559.268
|% 4,46
|
|GARAN
|11,95
|2.725.107.619
|% 3,73
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4625
|13,4774
|% -0,38
|
|Euro
|15,2826
|15,3006
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,4026
|18,4949
|% 0,36
|
|Frank
|14,7093
|14,7979
|% 0,11
|
|Riyal
|3,5980
|3,6160
|% 0,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|10,00
|
|Altın Gr.
|793
|794
|4,05
|
|Cumhuriyet
|5.276
|5.356
|1,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|2,99
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,45
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|88,00
|88,00
|0,49
|
Seans Raporu
17:25
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17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, YKBNK, ISCTR
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 94 artarak (% 3.15 ) 1, 831
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, ISGYO, EUHOL, UZERB, KAPLM, HLGYO, SANEL, AYCES
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17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, AKFGY, DOBUR, CRDFA
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17:40
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