***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.03.2022 14:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012346
BIST
14:442.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,66
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
14:4414,8474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0251
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8474
En Düşük
14,7784
14:4416,3143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0448
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
14:44920,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,37
|Açılış
|: 920,76
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ENSRI
|16,94
|35.222.101
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.468.324
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.464.047
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|103.085.937
|% 9,97
|
|IDEAS
|25,08
|25.801.934
|% 7,92
|
|PKENT
|258,20
|64.813.156
|% -9,97
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|269,10
|60.662.209
|% -6,53
|
|AYCES
|67,90
|7.518.676
|% -6,28
|
|DOHOL
|3,42
|699.542.189
|% -6,04
|
|GARAN
|12,17
|2.512.463.953
|% 2,01
|
|THYAO
|28,62
|1.428.356.642
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,33
|980.157.080
|% 0,46
|
|EREGL
|33,48
|864.473.314
|% -0,95
|
|HEKTS
|18,26
|748.043.329
|% 5,37
|
|GARAN
|12,17
|2.512.463.953
|% 2,01
|
|DOHOL
|3,42
|699.542.189
|% -6,04
|
|YKBNK
|4,09
|504.768.003
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,37
|283.788.686
|% 1,28
|
|ODAS
|1,63
|177.822.073
|% -1,21
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8390
|14,8425
|% 0,14
|
|Euro
|16,3067
|16,3189
|% -0,25
|
|Sterlin
|19,5219
|19,6198
|% -0,44
|
|Frank
|15,7900
|15,8851
|% -0,27
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% 0,04
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,11
|
|Altın Gr.
|920
|920
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.103
|6.195
|32,00
|
|Tam
|6.074
|6.226
|43,32
|
|Yarım
|2.936
|3.012
|20,96
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|10,47
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,36
|
Seans Raporu
14:44
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-
14:59KONKA
Yüzde 6.22 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 748, 302 adet işlem
-
14:58AKSA
Yüzde 6.99 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 186, 049 adet işlem
-
14:56XU100
Endeks 2, 196 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 320.00 milyon TL de
-
14:55HEKTS
Yüzde 5.37 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 346, 373 adet işlem
-
14:54ACSEL
Yüzde 4.51 oranında artışla 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 147 adet işlem