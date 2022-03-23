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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

23.03.2022 14:47
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onayla


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012346


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BIST En Aktif Hisseler14:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENSRI 16,94 35.222.101 % 10,00  
NETAS 17,93 23.468.324 % 10,00  
GZNMI 38,34 34.464.047 % 9,98  
KUTPO 46,56 103.085.937 % 9,97  
IDEAS 25,08 25.801.934 % 7,92  
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14:44 Alış Satış %  
Dolar 14,8390 14,8425 % 0,14  
Euro 16,3067 16,3189 % -0,25  
Sterlin 19,5219 19,6198 % -0,44  
Frank 15,7900 15,8851 % -0,27  
Riyal 3,9426 3,9624 % 0,04  
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14:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 9,11  
Altın Gr. 920 920 4,02  
Cumhuriyet 6.103 6.195 32,00  
Tam 6.074 6.226 43,32  
Yarım 2.936 3.012 20,96  
Çeyrek 1.473 1.506 10,47  
Gümüş.Ons 24,99 25,03 0,22  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 0,10  
B. Petrol 119 119 3,36  
Seans Raporu 14:44
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