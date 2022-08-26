***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.08.2022 15:19
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058562
BIST
15:213.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 22,65
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
15:2118,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
15:2118,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0909
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2327
En Düşük
18,0904
15:211.020,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.020,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,24
BIST En Aktif Hisseler15:21
|VAKBN
|6,05
|205.327.677
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.179.850.946
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.238.410
|% 9,99
|
|COSMO
|32,20
|4.595.918
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.568.336
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|73.875.484
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|11.225.101
|% -9,93
|
|CMENT
|52,70
|666.614
|% -9,06
|
|AKBNK
|12,20
|4.425.021.048
|% 1,84
|
|ISCTR
|7,95
|4.410.171.954
|% 1,40
|
|YKBNK
|6,78
|3.885.450.405
|% 3,35
|
|GARAN
|26,10
|3.593.532.719
|% 1,32
|
|ASELS
|27,40
|3.544.090.841
|% 4,58
|
|EKGYO
|4,01
|2.835.163.047
|% 4,43
|
|YKBNK
|6,78
|3.885.450.405
|% 3,35
|
|ISCTR
|7,95
|4.410.171.954
|% 1,40
|
|AKBNK
|12,20
|4.425.021.048
|% 1,84
|
|ZOREN
|3,00
|792.878.891
|% 4,90
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1700
|18,1926
|% 0,16
|
|Euro
|18,2194
|18,2265
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,4339
|21,5414
|% -0,01
|
|Frank
|18,7806
|18,8937
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8244
|4,8486
|% 0,06
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-9,65
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|-26,00
|
|Tam
|6.835
|6.884
|-47,00
|
|Yarım
|3.330
|3.365
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,38
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,95
|