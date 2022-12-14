***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
14.12.2022 12:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087047
BIST
17:065.203
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -53,68
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:0618,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:0619,8470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:061.083,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,33
|Açılış
|: 1.083,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BRYAT
|1.313,40
|294.977.134
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|478.468
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.370.613
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|DGNMO
|9,17
|96.313.762
|% -6,62
|
|YESIL
|4,50
|37.918.859
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,96
|14.605.951.968
|% 0,74
|
|ASELS
|58,05
|7.703.861.634
|% -2,19
|
|THYAO
|141,70
|7.261.993.124
|% -1,60
|
|AKBNK
|17,88
|5.640.276.134
|% 2,41
|
|VAKBN
|11,17
|5.444.986.491
|% 5,88
|
|KRDMD
|18,96
|14.605.951.968
|% 0,74
|
|EKGYO
|8,15
|4.906.359.634
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,81
|1.650.279.643
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,17
|5.444.986.491
|% 5,88
|
|YKBNK
|11,69
|4.772.456.920
|% 1,21
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6309
|18,6398
|% -0,02
|
|Euro
|19,8273
|19,8385
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,9926
|23,1079
|% 0,08
|
|Frank
|20,0378
|20,1585
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,03
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,46
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.278
|7.326
|-18,00
|
|Yarım
|3.525
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|0,57
|
Seans Raporu
17:04
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17:19GLCVY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 470 adet işlem
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 61 kaybederek (% -0.97 ) 4, 553
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17:18
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