***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
11.01.2023 10:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099845
BIST
11:334.962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -25,55
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:3318,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:3320,1862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0245
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:331.137,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,72
|Açılış
|: 1.137,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:31
|SDTTR
|56,65
|4.231.642
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.103.689
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.388.076
|% 9,93
|
|KRVGD
|24,98
|68.670.390
|% 6,03
|
|POLTK
|1.737,60
|18.321.048
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|42.311.632
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,11
|239.127.327
|% -9,05
|
|GOZDE
|21,36
|210.004.805
|% -8,72
|
|KOZAL
|554,80
|1.324.190.795
|% -1,46
|
|EKGYO
|8,49
|1.134.506.101
|% -0,12
|
|TTKOM
|21,88
|783.074.352
|% -1,80
|
|PGSUS
|448,10
|604.774.697
|% -1,47
|
|ODAS
|8,91
|347.248.858
|% -0,11
|
|ODAS
|8,91
|347.248.858
|% -0,11
|
|IHLGM
|1,08
|23.890.342
|% -2,70
|
|HLGYO
|4,94
|45.251.230
|% -2,37
|
|ENJSA
|30,92
|248.434.904
|% -1,09
|
|SEGYO
|2,21
|16.637.196
|% -2,64
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7900
|% 0,09
|
|Euro
|20,1813
|20,1861
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7523
|22,8664
|% 0,03
|
|Frank
|20,2886
|20,4109
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9877
|5,0128
|% 0,05
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,47
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.686
|7.747
|12,00
|
|Yarım
|3.734
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,21
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|-0,08
|