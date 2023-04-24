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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

24.04.2023 17:22
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onayla


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140515


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 20,90 18.497.687 % 10,00  
CVKMD 167,30 1.775.074.381 % 9,99  
IHAAS 143,30 14.431.409 % 9,98  
ECZYT 154,40 249.138.531 % 9,97  
TETMT 242,70 27.745.322 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3996 19,4039 % 0,02  
Euro 21,4302 21,4389 % 0,91  
Sterlin 24,1138 24,2348 % 0,21  
Frank 21,7467 21,8777 % 0,38  
Riyal 5,1568 5,1827 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 5,34  
Altın Gr. 1.240 1.240 2,76  
Cumhuriyet 8.946 9.081 1,00  
Tam 9.030 9.189 49,00  
Yarım 4.410 4.492 27,00  
Çeyrek 2.205 2.260 14,00  
Gümüş.Ons 25,19 25,21 0,12  
Gümüş Gr. 15,69 15,71 0,04  
B. Petrol 82,53 82,53 1,07  
Seans Raporu 18:05
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