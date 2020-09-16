***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
16.09.2020 17:23
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Tadil Metinleri Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875303
BIST
17:461.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:467,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5074
En Düşük
7,4774
17:468,8768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:46473,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,37
|Açılış
|: 473,16
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:46
|KARTN
|738,40
|136.575.346
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.311.753
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.065.848
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.783.939
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.030.451
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.527.721
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|88.271.702
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|KRDMD
|3,17
|884.861.535
|% 1,93
|
|SASA
|17,14
|736.801.044
|% 5,35
|
|PETKM
|4,36
|655.985.549
|% -0,91
|
|SISE
|6,40
|489.920.378
|% 0,79
|
|AVOD
|4,04
|390.125.852
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,17
|884.861.535
|% 1,93
|
|IHLAS
|1,08
|243.939.638
|% 2,86
|
|PETKM
|4,36
|655.985.549
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,79
|233.409.321
|% -1,10
|
|ADESE
|2,16
|234.654.697
|% 1,89
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4991
|7,5033
|% 0,18
|
|Euro
|8,8730
|8,8768
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7192
|9,7679
|% 0,95
|
|Frank
|8,2272
|8,2768
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,16
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|10,60
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,03
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|1,08
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem
-
17:54ULUUN
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 10.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 860, 393 adet işlem