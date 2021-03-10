***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
10.03.2021 12:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Tadil Metinleri Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916789
BIST
14:181.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,13
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:187,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:189,0340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0348
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:18417,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,07
|Açılış
|: 417,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:16
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|384.564
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.147.733
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|NIBAS
|26,10
|83.035.299
|% -6,85
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|SANFM
|18,35
|1.839.030
|% -5,46
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|VKFYO
|9,37
|110.631.726
|% -4,39
|
|GARAN
|9,01
|1.357.995.351
|% -0,11
|
|SASA
|45,84
|1.302.852.643
|% 8,52
|
|PETKM
|6,27
|769.007.952
|% 0,48
|
|GUBRF
|83,95
|757.709.604
|% 3,58
|
|KRDMD
|7,53
|660.002.400
|% 2,03
|
|GARAN
|9,01
|1.357.995.351
|% -0,11
|
|PETKM
|6,27
|769.007.952
|% 0,48
|
|ODAS
|3,91
|411.142.323
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,40
|249.711.573
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,53
|660.002.400
|% 2,03
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5876
|7,5907
|% -0,22
|
|Euro
|9,0250
|9,0311
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,4929
|10,5455
|% -0,53
|
|Frank
|8,1120
|8,1608
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0141
|2,0242
|% -0,50
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-4,52
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.758
|2.830
|-33,00
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|-15,96
|
|Çeyrek
|669
|684
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|0,04
|