***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'da karar verilen kar dağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinden farklı olarak Genel Kurul'da girişim sermayesi fonu ayrılmasına karar verilmiştir.Karar Tarihi 25.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yoktur.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029 Peşin 0,3943662 39,43662 15 0,3352112 33,52112B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 Peşin 0,3943662 39,43662 15 0,3352112 33,52112Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 24.03.2020 24.03.2020 26.03.2020 25.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029 0 0B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 0 0KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 355.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 75.160.512,41Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 493.296.186 495.245.153,324. Vergiler ( - ) 110.422.024 115.826.795,325. Net Dönem Kârı 382.874.162 379.418.3586. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 18.970.917,9 18.970.917,98. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 363.903.244,1 360.447.440,1Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 363.903.244,1 360.447.440,19. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.050 1.05010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 363.904.294,1 360.448.490,111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 72.780.858,82 72.780.858,82* Nakit 72.780.858,82 72.780.858,82* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 67.219.141,18 67.219.141,1816. Genel Kanuni Yedek Akçe 12.225.000 12.225.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 50.000.000 50.000.00019. Olağanüstü Yedek 161.678.244,1 158.222.440,120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 50.281,69 0 0,01 0,335211 33,5211B Grubu 118.949.718,31 0 32,69 0,335211 33,5211TOPLAM 119.000.000 0 32,7 0,335211 33,5211Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları-Kar Payı Oranları Tablosu'nda net %32,70 olan toplam dağıtılan kar payının dağıtılabilir dönem karına oranı, brüt %38,47'dir.-II. tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları alınması için 50.000.000 TL fon ayrılması ve bu fonun ayrılmasından sonra kalan 158.222.440,10 TL 'nin (SPK'ya göre 161.678.244,10 TL) olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına 20 Mart 2020 tarihli Genel Kurul'da karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831133BIST