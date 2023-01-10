***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.01.2023 16:20
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Kararına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin 750.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 3.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi amacıyla yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Esas sözleşme tadili, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı KAP 0812.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association 0812.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099438
BIST
16:465.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -58,79
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:4618,7740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:4620,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:461.129,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.129,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:44
|EUHOL
|2,35
|91.114.425
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|4.147.141
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.293.319
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|48.497.340
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.209.972
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.032.136
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.824.608
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|195.879.109
|% -9,83
|
|ASELS
|59,55
|5.647.754.642
|% 0,76
|
|THYAO
|136,30
|5.262.660.239
|% -1,52
|
|EREGL
|39,58
|5.220.989.436
|% -0,60
|
|KRDMD
|18,89
|4.103.688.949
|% 0,53
|
|KOZAL
|589,70
|3.449.593.908
|% -0,59
|
|EKGYO
|8,75
|3.385.369.657
|% 0,23
|
|YKBNK
|9,83
|2.730.306.409
|% -2,87
|
|KRDMD
|18,89
|4.103.688.949
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,85
|454.193.690
|% 0,35
|
|AKBNK
|17,75
|2.520.873.556
|% -0,34
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7687
|18,7812
|% 0,06
|
|Euro
|20,1352
|20,1421
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6718
|22,7855
|% -0,51
|
|Frank
|20,2124
|20,3341
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|0,27
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,91
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|0,24
|