***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.01.2023 17:26
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Kararına İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İzni.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2023
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun Şirketimizin 750.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 3.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiştir. Esas sözleşme tadili yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı KAP 0812.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association 0812.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103485
BIST
17:215.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 42,71
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:2118,8059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:2120,3282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0163
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:211.163,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.163,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SDTTR
|110,20
|334.308.492
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.972.835
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.191.423
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.003.885
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.755.568
|% 9,89
|
|ZOREN
|5,76
|735.724.074
|% -6,34
|
|KNFRT
|17,22
|34.164.461
|% -4,86
|
|SANEL
|19,00
|17.800.340
|% -4,47
|
|ELITE
|41,96
|114.403.831
|% -4,46
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|152,80
|7.680.453.746
|% -1,16
|
|PETKM
|18,38
|4.846.533.759
|% 1,83
|
|KOZAL
|589,60
|4.435.244.591
|% 0,27
|
|YKBNK
|10,06
|4.209.816.952
|% 3,71
|
|EKGYO
|8,48
|3.842.963.531
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,48
|3.842.963.531
|% 0,59
|
|YKBNK
|10,06
|4.209.816.952
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,96
|844.353.748
|% 3,86
|
|PETKM
|18,38
|4.846.533.759
|% 1,83
|
|ISCTR
|12,22
|2.456.670.506
|% 5,16
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8028
|18,8059
|% 0,09
|
|Euro
|20,3214
|20,3282
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,1443
|23,2604
|% -0,28
|
|Frank
|20,2896
|20,4118
|% -0,74
|
|Riyal
|4,9906
|5,0156
|% 0,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-9,15
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.889
|7.939
|-49,00
|
|Yarım
|3.853
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,00
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|0,39
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36ASTOR
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 222 adet işlem
-
17:35XU100
Endeks 5, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 89, 552.00 milyon TL de
-
17:35GARAN
Yüzde 4.06 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 123, 781 adet işlem
-
17:34IHEVA
Yüzde 6.75 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 015, 265 adet işlem
-
17:32BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 365, 539 adet işlem