***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına Yönelik Genel Kurul Kararının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 18.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 750.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 3.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin Genel Kurul kararı 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı KAP 0812.pdfEK: 2 Amendment of Articles of Association 0812.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139859BIST