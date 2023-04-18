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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2023 19:04
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına Yönelik Genel Kurul Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 18.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 750.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 3.000.000.000.-TL'ye yükseltilmesi için Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ilişkin Genel Kurul kararı 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı KAP 0812.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of Association 0812.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139859


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Tam 8.873 9.056 118,00  
Yarım 4.334 4.433 64,00  
Çeyrek 2.167 2.223 35,00  
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Gümüş Gr. 15,71 15,72 0,11  
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