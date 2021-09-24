***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.09.2021 10:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965085
BIST
13:441.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,85
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:448,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:4410,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0682
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:44498,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,96
|Açılış
|: 498,86
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:44
|YEOTK
|73,20
|160.251.504
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.184.362
|% 9,94
|
|RALYH
|5,13
|7.011.299
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,62
|22.612.413
|% 9,83
|
|PENTA
|188,90
|44.210.320
|% 9,32
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|AGYO
|2,98
|28.275.045
|% -9,15
|
|KTSKR
|54,85
|10.647.687
|% -7,97
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|NUGYO
|8,99
|74.762.980
|% -6,84
|
|GARAN
|8,96
|986.029.357
|% -2,40
|
|KIMMR
|4,05
|714.673.845
|% -4,26
|
|THYAO
|13,43
|561.251.175
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,32
|326.501.363
|% -2,93
|
|AKBNK
|5,15
|315.324.346
|% -2,83
|
|KIMMR
|4,05
|714.673.845
|% -4,26
|
|YKBNK
|2,32
|326.501.363
|% -2,93
|
|EKGYO
|1,79
|212.785.811
|% -1,65
|
|GARAN
|8,96
|986.029.357
|% -2,40
|
|AKBNK
|5,15
|315.324.346
|% -2,83
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8351
|8,8361
|% 0,85
|
|Euro
|10,3694
|10,3773
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,0746
|12,1351
|% 0,74
|
|Frank
|9,5315
|9,5889
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3496
|2,3614
|% 0,88
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,84
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,24
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|77,41
|77,41
|0,18
|