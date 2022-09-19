***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063933BIST