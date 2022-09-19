***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.09.2022 13:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu AAA, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A1+ olarak teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063933
BIST
15:233.330
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -47,18
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
15:2318,2951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2951
En Düşük
18,2293
15:2318,3529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0691
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
15:23979,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,46
|Açılış
|: 979,01
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler15:21
|SMRTG
|45,98
|105.658.004
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.582.073
|% 9,98
|
|SUWEN
|33,96
|108.559.963
|% 9,97
|
|MERKO
|6,51
|24.544.036
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.877.477
|% 9,95
|
|NTHOL
|9,95
|137.610.154
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.741.645
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.260.846
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.413.187
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.116.516
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,96
|3.673.421.496
|% -1,89
|
|GARAN
|20,30
|3.419.600.623
|% -6,80
|
|YKBNK
|7,30
|2.564.313.374
|% -0,41
|
|HALKB
|9,07
|2.466.660.358
|% -8,75
|
|ASELS
|32,52
|2.352.422.142
|% -3,79
|
|EKGYO
|4,41
|2.237.798.739
|% 0,92
|
|YKBNK
|7,30
|2.564.313.374
|% -0,41
|
|AKBNK
|11,96
|3.673.421.496
|% -1,89
|
|HALKB
|9,07
|2.466.660.358
|% -8,75
|
|ISCTR
|8,43
|2.049.599.601
|% -3,77
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2772
|18,3064
|% 0,28
|
|Euro
|18,3103
|18,3511
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,7514
|20,8555
|% -0,17
|
|Frank
|18,8435
|18,9570
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8512
|4,8756
|% 0,16
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,08
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|-38,00
|
|Tam
|6.660
|6.744
|32,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|3,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,12
|89,12
|-2,23
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:34XU100
Endeks 3, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 39, 667.00 milyon TL de
-
15:34GRNYO
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 5.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 854, 033 adet işlem
-
15:33HALKB
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 9.09 lira fiyatla işlem gören hissede 267, 907, 148 adet işlem
-
15:31GARAN
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 596, 605 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TKFEN, HEKTS