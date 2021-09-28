***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
28.09.2021 09:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu başkanının adı
Hasan Cahit Çınar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulumuzda kadın üye sayısı iki olup, oran %22'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965451
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8523
En Düşük
8,8095
18:0510,3456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0270
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3517
En Düşük
10,2978
18:05495,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 495,86
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
494,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGESA
|17,42
|1.741.527
|% 1,97
|
|ISKPL
|6,38
|11.222.288
|% 0,00
|
|GEREL
|5,47
|18.352.380
|% 0,00
|
|FONET
|11,52
|6.198.417
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,41
|41.008.099
|% 0,00
|
|ISKPL
|6,38
|11.222.288
|% 0,00
|
|GEREL
|5,47
|18.352.380
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,41
|41.008.099
|% 0,00
|
|FONET
|11,52
|6.198.417
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,97
|29.555.868
|% 0,00
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 0,00
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,66
|577.559.463
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,00
|570.875.626
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|557.384.127
|% 0,00
|
|GARAN
|8,92
|1.476.069.713
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|209.091.403
|% 0,00
|
|THYAO
|13,53
|1.216.876.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,37
|489.196.488
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8501
|8,8523
|% 0,40
|
|Euro
|10,3372
|10,3456
|% 0,26
|
|Sterlin
|12,0708
|12,1313
|% 0,25
|
|Frank
|9,4850
|9,5422
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3492
|2,3610
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|