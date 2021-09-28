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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

28.09.2021 09:53



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu başkanının adı
Hasan Cahit Çınar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulumuzda kadın üye sayısı iki olup, oran %22'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965451


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Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,25  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,03  
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