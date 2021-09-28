***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu başkanının adıHasan Cahit ÇınarKadın üyelerin sayısı ve oranıDokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulumuzda kadın üye sayısı iki olup, oran %22'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965451BIST