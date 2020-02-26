***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2020 14:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Diyarbakır Şubesi faaliyetlerini Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı, Mega Arslan Cadde 75 Sitesi, B Blok N63/1 Kat: 7, D:38 Kayapınar, Diyarbakır adresinde sürdürmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821693
BIST
16:17114.780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 415,92
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.803
En Düşük
113.147
16:176,1552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0114
|Açılış
|: 6,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:176,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:17325,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,06
|Açılış
|: 325,08
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.358
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,62
|74.315.149
|% 15,57
|
|OYAYO
|2,94
|14.976.338
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,33
|348.626.951
|% 9,46
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|FENER
|13,22
|72.702.834
|% -6,37
|
|BJKAS
|2,75
|12.942.427
|% -5,82
|
|ASELS
|28,88
|2.095.753.693
|% -0,89
|
|THYAO
|13,29
|1.938.329.599
|% -1,41
|
|GARAN
|10,60
|439.102.317
|% -0,56
|
|KRDMD
|2,88
|408.036.955
|% 2,13
|
|ODAS
|2,20
|383.096.337
|% 0,92
|
|ODAS
|2,20
|383.096.337
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,33
|201.895.098
|% 1,53
|
|THYAO
|13,29
|1.938.329.599
|% -1,41
|
|KRDMD
|2,88
|408.036.955
|% 2,13
|
|KARSN
|1,97
|225.066.402
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9348
|7,9746
|% -0,33
|
|Frank
|6,2888
|6,3267
|% 0,33
|
|Riyal
|1,6365
|1,6447
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|11,98
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,65
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-2,00
|
|Tam
|2.148
|2.202
|4,95
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,40
|
|Çeyrek
|521
|533
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|53,45
|53,45
|-0,81
|