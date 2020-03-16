***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.02.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2020 tarihinde yapılacaktır. Diğer taraftan corona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle oluşabilecek riskli durumların bertaraf edilebilmesini teminen pay sahiplerimizin elektronik ortamda da Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerini hatırlatırız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829191BIST