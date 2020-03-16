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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2020 11:45
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

25.02.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2020 tarihinde yapılacaktır. Diğer taraftan corona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle oluşabilecek riskli durumların bertaraf edilebilmesini teminen pay sahiplerimizin elektronik ortamda da Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerini hatırlatırız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829191


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