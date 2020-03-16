***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 11:45
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.02.2020 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2020 tarihinde yapılacaktır. Diğer taraftan corona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle oluşabilecek riskli durumların bertaraf edilebilmesini teminen pay sahiplerimizin elektronik ortamda da Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerini hatırlatırız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829191
BIST
11:3290.792
En Yüksek
|Değişim
|: -5,03%
|| -4.813,10
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.648
11:326,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0400
|Açılış
|: 6,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3714
En Düşük
6,2780
11:327,1375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1045
|Açılış
|: 7,1240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1524
En Düşük
6,9931
11:32314,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,56
|Açılış
|: 314,94
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|4.588.998
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|29.210.884
|% 6,23
|
|YAPRK
|6,42
|80.589
|% 5,77
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|DOCO
|272,50
|1.122.933
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|ASELS
|23,96
|218.703.162
|% -5,89
|
|THYAO
|8,69
|181.370.664
|% -4,92
|
|GARAN
|8,49
|146.868.626
|% -5,77
|
|ECILC
|4,13
|87.672.869
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,12
|58.629.266
|% -4,07
|
|ODAS
|1,30
|50.232.236
|% -5,80
|
|IHLGM
|0,89
|34.595.400
|% -6,32
|
|YKBNK
|2,12
|58.629.266
|% -4,07
|
|KRDMD
|1,97
|53.123.323
|% -4,37
|
|GSRAY
|1,84
|48.775.787
|% -9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8414
|7,8808
|% 1,21
|
|Frank
|6,7173
|6,7577
|% 1,37
|
|Riyal
|1,6909
|1,6994
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.540
|1.540
|10,13
|
|Altın Gr.
|313
|314
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|31,84
|31,84
|-2,01
|
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