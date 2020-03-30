***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 16:45
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2020 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Senar Akkuş, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Işıl Dadaylı seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833288
BIST
18:0088.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -69,45
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:006,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1388
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,9500
|
6,5882
En Düşük
6,4403
18:007,2651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0802
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3000
|
7,2704
En Düşük
7,1420
18:002,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,01
|Açılış
|: 2,99
|
|Önceki Kapanış
|: 3,00
|
3,04
En Düşük
2,90
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|37.255.265
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,86
|14.178.332
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.126.774
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.649.177
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.160.169
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.237.336
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|340.552
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.433.687
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|490.556.373
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.569.290
|% -9,95
|
|THYAO
|8,68
|740.336.023
|% -2,03
|
|ASELS
|23,20
|628.303.300
|% 0,35
|
|GARAN
|8,02
|565.465.973
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,10
|490.556.373
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|390.244.817
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|178.798.806
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,05
|335.858.459
|% 6,22
|
|IHLAS
|0,49
|61.876.773
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,84
|258.528.628
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|181.133.095
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1218
|8,1625
|% 1,50
|
|Frank
|6,8246
|6,8657
|% 0,99
|
|Riyal
|1,7417
|1,7504
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,66
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
|
Seans Raporu
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17:58GOODY
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