***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 14:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir
-Kenan Ayvacı, Genel Müdür Yardımcısı
Telefon: 212-350 25 00
Eposta: kayvaci@isyatirim.com.tr
-Fatih Mehmet Yılmaz, Mali Direktör
Telefon: 212-350 22 50
Eposta: fyilmaz@isyatirim.com.tr
-Ozan Altan, Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Telefon: 212-350 28 72
Eposta: oaltan@isyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881169
BIST
15:491.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
15:497,9091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
15:499,3256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0075
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
15:49486,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 486,58
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:49
|NTHOL
|3,19
|191.466.431
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.553.908
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|767.681
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.703.791
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|1.021.199.085
|% 2,29
|
|KERVT
|7,57
|629.832.176
|% -1,69
|
|SISE
|6,78
|624.306.410
|% -1,74
|
|TUKAS
|12,64
|578.256.619
|% 5,86
|
|KRDMD
|3,63
|548.046.545
|% 1,40
|
|ODAS
|3,57
|1.021.199.085
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,83
|343.717.978
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,75
|308.042.325
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,23
|366.060.813
|% 6,70
|
|KRDMD
|3,63
|548.046.545
|% 1,40
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9053
|7,9091
|% 0,26
|
|Euro
|9,3181
|9,3256
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2576
|10,3090
|% -0,15
|
|Frank
|8,6449
|8,6970
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1000
|2,1106
|% 0,19
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-11,79
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-0,07
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-0,03
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,02
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,60
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:02IZTAR
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 481 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, YKBNK, SAHOL
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 76 kaybederek (% -0.26 ) 1, 071
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, KRGYO, OLMIP, DAGHL, OSTIM, CEOEM, EGCEY, BSOKE, ALMAD, VANGD
-
16:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, MERIT, TACTR, YAPRK, BALAT, PENGD, SELGD, FORMT, LUKSK, DNISI