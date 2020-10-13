***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir-Kenan Ayvacı, Genel Müdür YardımcısıTelefon: 212-350 25 00Eposta: kayvaci@isyatirim.com.tr-Fatih Mehmet Yılmaz, Mali DirektörTelefon: 212-350 22 50Eposta: fyilmaz@isyatirim.com.tr-Ozan Altan, Yatırımcı İlişkileri MüdürüTelefon: 212-350 28 72Eposta: oaltan@isyatirim.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881169BIST