***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Yatırım Ataşehir ve Kalamış Şubeleri 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi N316-318/3 Kadıköy İstanbul adresinde faaliyetlerine devam edeceklerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909527BIST